Alpini, nel 2023 a Campobasso raduno del 4/o Raggruppamento

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 SET - Dal 22 a 24 settembre 2023 Campobasso ospiterà il raduno del 4/o raggruppamento Alpini (sezioni del Centro-Sud e Isole). Ieri il simbolico passaggio di consegne tra Assisi (Perugia), città dove si è svolto l'evento 2022, e il capoluogo molisano. A ricevere il testimone, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina. "A nome dell'intera comunità - le sue parole - ringrazio la città di Assisi, i suoi Amministratori e tutti gli Alpini del Quarto Raggruppamento, per aver reso possibile questo momento di incontro e confronto in nome di uno spirito di servizio verso la nostra nazione e verso gli italiani che gli Alpini, da 150 anni, raffigurano con la loro storia, il loro agire e con la loro dedizione incondizionata al bene comune. Davanti alla constatazione di quanto gli Alpini siano amati da tutti gli italiani e di come il loro operato si sia sempre manifestato come determinante anche in vicende storiche e sociali lontane dagli scenari di guerra e di combattimento - ha aggiunto - la riflessione di chi rappresenta le Istituzioni e gli organi amministrativi del nostro amato Paese deve essere ancora più profonda, sgombrando il campo da ogni semplicistica opportunità, ma rendendo merito alla capacità di questo Corpo di esprimere al meglio, nel tempo, i valori in cui gli italiani si riconoscono, valori che anche attraverso manifestazioni come quella odierna, riescono a trasmettere intatti alle nuove generazioni". (ANSA).