Nicola Fratoianni lunedì in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 SET - Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra sarà lunedì 19 in Umbria.

Dalle ore 13.30 sarà a Terni, davanti ai cancelli delle Acciaierie Ast per incontrare i lavoratori. Alle ore 16, presso lo spazio condiviso Bloom in via Galvani 11/B, parteciperà ad una conferenza stampa con i candidati Alfonso Morelli e Francesca Arca e alla quale sono stati invitati a partecipare anche Federica Burgo, militante dell'associazione Terni Valley, rappresentanze giovanili della città e i portavoce dei comitati di quartiere. Si discuterà delle problematiche climatiche ed energetiche del territorio.

Fratoianni poi sarà presente dalle ore 18.30 al gazebo elettorale in piazza Tacito a Perugia. E sempre a Perugia alle ore 21 in piazza della Repubblica è prevista una manifestazione con Nicola Fratoianni ed Ilaria Cucchi. (ANSA).