"Sipario!", la stagione teatrale del Macinelli di Orvieto

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - Dopo "Chi è di scena", dello scorso anno, per il cartellone 2022/2023 del Teatro Mancinelli di Orvieto il direttore artistico Pino Strabioli attinge ancora una volta al glossario teatrale dando al ricco cartellone della stagione 2022/2023 il titolo "Sipario!".

Ventidue gli spettacoli e i concerti in programma. Torna anche la campagna abbonamenti con prezzi popolari.

Il primo "Sipario" si alzerà il 2 ottobre con l'anteprima della stagione affidata a "Fedra" di Seneca, che segna l'esordio alla regia dell'attrice Elena Sofia Ricci.

Il 28 ottobre debutto nazionale stagionale per Anna Foglietta e Paola Minaccioni interpreti de "L'attesa". Tra gli altri appuntamenti, il 13 gennaio un altro debutto nazionale, quello di Sergio Castellitto e il suo "Zorro", tratto dal testo di Margaret Mazzantini.

Il 18 febbraio salirà sul palco Marco Bocci ne "Lo zingaro" che racconta la storia di Ayrton Senna. Chiuderà Pino Strabioli il 7 maggio con l'omaggio a Paolo Poli "Sempre fiori mai un fioraio".

Dal "Sipario" farà capolino anche la grande musica. Protagonisti principali, Morgan (10 dicembre) e Patty Pravo.

Il calendario sarà arricchito inoltre da due rassegne musicali.

Si tratta di "Antecedente", contenitore che al suo interno avrà una stagione cameristica e una stagione sinfonica di cui sarà protagonista l'Orchestra Calamani.

Si intitola invece "Nel segno della musica" il programma di concerti al Ridotto del Teatro Mancinelli organizzato dalla Scuola comunale di musica "Adriano Casasole" e dall'Unitre di Orviet. Due infine i concerti a cura della Filarmonica "Luigi Mancinelli".

"Lo scorso anno - ha affermato il direttore artistico - avevamo dedicato idealmente la nostra stagione agli artisti e ai lavoratori dello spettacolo che ritrovavano il palcoscenico dopo il buio della pandemia. Quest'anno il nostro sipario si apre per tutti, per fare del teatro Mancinelli un punto di incontro della città, con la città e per la città".

Da parte sua il sindaco e assessore alla Cultura, Roberta Tardani ha osservato che si riparte con una proposta artistica e culturale di assoluto livello che dà il senso dell'energia che vuole sprigionare la città, di cui il suo teatro è uno dei perni principali. (ANSA).