Ricoveri Covid in calo in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - Si registra un calo dei ricoverati Covid in Umbria. Sono 115 (di cui uno in terapia intensiva), undici in meno in un giorno, secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 17 settembre.

I nuovi casi accertati sono 357, i guariti 315 e non ci sono altri decessi. Gli attualmente positivi salgono così a 3.018: sono 42 in più rispetto a ieri, con un aumento percentuale del 7,7 su base settimanale.

Sono stati analizzati 1.780 tamponi (molecolari e test antigenici),e il tasso di positività è al 20,05 per cento (19,8 ieri e 19,01 sabato della scorsa settimana). (ANSA).