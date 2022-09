Perugia Flower Show, piante rare al Barton Park

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - Ha aperto i battenti l'edizione autunnale di Perugia Flower Show, la mostra mercato di piante rare e inconsuete. Per la seconda volta, si svolge al Barton Park di Pian di Massiano. La pioggia della mattina di sabato non ha scoraggiato i visitatori, che quest'anno possono scoprire anche alcune novità.

Al centro del parco un vivaio ha allestito quattro modelli di giardino con piante legate alle varie stagioni. Presente anche un vivaio che, in esclusiva, espone gli agrumi della collezione medicea. Sono 66 in tutto gli espositori che fino a domani saranno presenti alla nuova edizione di Perugia Flower Show, inaugurata dall'organizzatrice Lucia Boccolini.

Anche in questa edizione sono stati organizzati molti eventi collaterali gratuiti, con corsi di giardinaggio per tutte le età. Per i più piccoli, prevista anche una speciale passeggiata a cavallo. La manifestazione è visitabile con orario continuato dalle 9 alle 20 di sabato 17 e domenica 18. (ANSA).