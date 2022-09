Europarlamentare Castaldo a Narni lancia lo Sportello Europa

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - L'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo ha fatto tappa a Narni per lanciare lo "Sportello Europa": alla Casa del Popolo di Narni ha partecipato a un incontro sul tema "'L'Umbria al centro dell'Europa'" insieme ai candidati alle elezioni politiche e al consigliere regionale e coordinatore del M5s Umbria, Thomas De Luca.

"L'ufficio 'Sportello Europa' - ha sottolineato Castaldo - nasce per essere di supporto ai Comuni nel monitoraggio dei bandi europei, per fungere da strumento operativo e per dare consigli pratici".

"È un anno cruciale per l'Italia a livello di fondi europei - ha osservato ancora - il piatto forte è il Pnrr, un merito del presidente Giuseppe Conte che ha tenuto il punto e ha saputo superare divisioni e opposizioni. E poi ci sono fondi strutturali e fondi diretti, insomma grazie soprattutto al lavoro di Giuseppe Conte e del M5s abbiamo un'occasione senza precedenti". "Bisogna saper mettere a terra i progetti e spendere e rendicontare nei tempi - ha proseguito l'europarlamentare del M5s - una sfida importante che i Comuni devono saper cogliere. Per questo nasce l'ausilio dell'ufficio 'Sportello Europa' con funzione di monitoraggio, strumento operativo per fare progettazione di base, ascolto delle istanze e consigli pratici. Un punto di riferimento costante per le amministrazioni. Qualche esempio? Ci sono 2 miliardi per i borghi storici e Narni potrebbe essere idonea. Ci sono fondi per togliere le barriere architettoniche nelle scuole. E' sempre un piacere tornare a Narni e prendo l'impegno di venire a inaugurare qui il primo Sportello Europa". (ANSA).