Riattivata la prenotazione del Frecciabianca per Roma

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - E' stata totalmente riattivata sul sito di Trenitalia Spa la prenotazione del servizio Frecciabianca Roma/Ravenna/Roma (8852/8851) restituendo la piena possibilità di acquisto dei titoli di viaggio e le prenotazioni per i titolari di abbonamento o di Carta Tutto treno. Lo comunica l'assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche.

Appena pervenute le prime segnalazioni relative alla sospensione delle prenotazioni del Frecciabianca, l'assessore - spiega una nota della Regione - "è intervenuto su Trenitalia per avere le necessarie spiegazioni e risolvere i problemi che impedivano l'accesso al servizio.

Trenitalia è comunque impegnata alla strutturazione futura di un collegamento veloce, inserito nell'ambito del contratto di trasporto universale, la cui funzionalità verrà valutata attentamente, tenendo conto che la traccia in questione è largamente utilizzata da pendolari titolari di abbonamento e Carta Tutto treno". (ANSA).