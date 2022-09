Porzi e Fora, la Regione chieda lo stato di calamità naturale

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - "A seguito del maltempo che ha colpito violentemente, nelle ultime ore, anche alcuni territori umbri, tra i quali, in modo particolare il comune di Pietralunga, la Regione Umbria si attivi con immediatezza per chiedere lo stato di calamità naturale". È quanto chiedono, in una nota congiunta, i consiglieri regionali Donatella Porzi (Misto) ed Andrea Fora (Patto civico).

"Le autentiche bombe d'acqua che si sono susseguite nel corso delle ore serali di ieri e proseguite nella notte, oltre che colpire drammaticamente alcune località di confine con le Marche - scrivono i due consiglieri di opposizione - hanno creato situazioni di grandissimo pericolo anche in diversi territori della nostra regione. Il comune di Pietralunga - sottolineano - è stato indubbiamente tra i più colpiti e per questo, la Regione è chiamata a mettere in atto, urgentemente, tutti i passaggi necessari per il riconoscimento, da parte dello Stato, dei fortissimi danni causati all'ambiente, all'agricoltura, ma anche, in generale, all'economia locale".

Porzi e Fora, nel ringraziare quanti si sono adoperati e stanno ancora lavorando nei territori interessati dal maltempo, rivolgono la loro "vicinanza e solidarietà a tutte le famiglie colpite dall'alluvione, soprattutto a quelle delle località delle vicine Marche, che stanno facendo i conti, oltre che con i disagi e la distruzione, anche e soprattutto con la perdita di congiunti e conoscenti". (ANSA).