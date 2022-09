Nuova presenza social per Fondazione Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia diventa Fondazione Perugia e si presenta con una identità tutta nuova anche sui canali social.

"L'immagine grafica rinnovata anche sui social network giunge a completamento di un percorso che ha reso la Fondazione - si legge in una sua nota - un soggetto aperto e attivo sul piano progettuale, capace di interpretare il territorio e di mobilitare idee ed energie per il bene comune".

Il PER di Perugia assume il senso di un soggetto che opera #PERlosviluppo, #PERlambiente, #PERlasalute, #PERlaformazione, #PERilwelfare, #PERlinnovazione, #PERlarte.

Questi sono infatti gli hashtag che caratterizzeranno i contenuti dedicati ai diversi ambiti di attività della Fondazione su tutti i canali su cui è presente: - Facebook - https://www.facebook.com/fondazioneperugia @fondazioneperugia.

- Instagram - https://www.instagram.com/fondazioneperugia @fondazioneperugia.

- Twitter - https://twitter.com/fondazione_pg@fondazione_pg.

- YouTube - https://www.youtube.com/channel/ UCGaqgus7rfMJF2c09UZzkkw.

- LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/fondazioneperugia/.

Ultima arrivata nella social media map di Fondazione Perugia è proprio la nuova pagina LinkedIn, nata per dialogare con imprese, associazioni, enti e professionisti in una piattaforma di tipo professionale in cui i temi dello sviluppo economico e sociale del territorio sono molto sentiti.

Uno strumento in più per presidiare attivamente le piattaforme social e far conoscere le attività della Fondazione a diversi tipi di pubblico, creando un dialogo efficace e duraturo con la sua comunità. (ANSA).