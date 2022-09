In Umbria "portati via" ricovero auto e vettura

(ANSA) - PIETRALUNGA (PERUGIA), 16 SET - "Improvvisamente le strade si sono trasformate in fiumi. Acqua e fango si sono tra l'altro letteralmente portati via una struttura in mattoni e l'auto che era all'interno": a raccontarlo è il sindaco di Pietralunga Mirko Ceci, il centro umbro più colpito dal maltempo della notte.

Rispondendo all'ANSA durante i sopralluoghi della mattinata ha spiegato che "fortunatamente non ci sono né vittime né feriti".

"Una decina di famiglie, 25 persone - aggiunge - sono però isolate in alcune case sparse delle frazioni a causa degli smottamenti sulla strade. Diverse frane hanno colpito abitazioni e ora va valutato se dovranno essere sgomberate. L'attività nella zona industriale è ferma perché invasa da circa 70 centimetri di fango".

Il Comune aveva ricevuto l'allerta meteo arancione ma il temporale è stato particolarmente violento. "Il fiume Carpinella - afferma Ceci - è passato dalla secca a uscire dagli argini, invadendo le strade. E' successo tutto tanto in fretta". (ANSA).