De Luca (M5s), Tesei chieda lo stato di emergenza

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - "La Presidente Tesei deve chiedere lo stato di calamità al governo intervenendo urgentemente per dare l'adeguato sostegno ai sindaci coinvolti dalle disastrose conseguenze dell'alluvione del 16 settembre che hanno interessato Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Pietralunga". E' quanto sollecita il consigliere regionale M5s Thomas De Luca.

"Ancora in questo momento - prosegue - abbiamo notizia di aree e cittadini isolati che hanno bisogno di aiuto urgente. Non è possibile immaginare di rivivere quanto accaduto con l'alluvione di Avigliano e Montecastrilli nel 2020 dove gli interventi da parte della Regione a sostegno dei comuni sono arrivati dopo otto mesi e dove imprese e famiglie aspettano ancora gli aiuti promessi. Nella prossima seduta dell'assemblea legislativa chiederemo alla Presidente di riferire su questo fatto in queste ore". (ANSA).