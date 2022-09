Auto trascinate dall'acqua contro il guard-rail

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 16 SET - In seguito al violento temporale che si è abbattuto sulla zona dell'alto Tevere nella notte fra giovedì e venerdì, gli agenti della sezione della polizia stradale di Perugia sono intervenuti lungo la strada statale E45 - nel tratto tra Umbertide e Promano - per la presenza di alcuni allagamenti e disagi alla circolazione.

Verso le 23, infatti, un grosso flusso di acqua ha inondato la carreggiata, trascinando alcune autovetture contro il guard-rail. Sul posto sono sopraggiunte le pattuglie del distaccamento della polizia stradale di Città di Castello che, al fine di evitare pericoli per la circolazione o incidenti, hanno proceduto tempestivamente alla chiusura della strada, con uscita e rientro obbligatorio tra Promano e Montecorona.

Dopo aver verificato che i passeggeri delle auto rimaste in panne non fossero feriti, gli agenti hanno attivato i dispositivi luminosi per segnalare la chiusura.

Sul luogo sono poi intervenute le squadre dell'Anas e dei Vigili del fuoco che, superato il picco del flusso d'acqua - in alcuni punti aveva raggiunto i 60 centimetri - hanno proceduto alla pulizia e alla messa in sicurezza del manto stradale.

Al termine dei lavori di ripristino, la carreggiata Sud è stata riaperta dalla polizia stradale intorno alle ore 3:20, mentre la carreggiata Nord, invasa da uno spesso strato di fango, è stata riaperta alle ore 6 di venerdì mattina.

Sempre a causa del violento nubifragio, gli agenti del commissariato di Città di Castello sono intervenuti sulla strada provinciale di Morra e lungo la strada provinciale Cortonese, rimaste bloccate per via di allagamenti e caduta di legname.

Mentre gli operatori erano impiegati a monitorare il traffico e a segnalare i disservizi agli automobilisti in transito, grazie all'intervento dei cittadini e della Pro Loco, le strade sono state liberate e la circolazione è ritornata alla normalità.

(ANSA).