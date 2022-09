Assessore, nessuna criticità maltempo segnalata in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - Non risultano al momento criticità particolari in Umbria per il maltempo che ha interessato nella notte l'area dell'Appennino umbro-marchigiano. Lo ha detto Enrico Melasecche, assessore regionale alla Protezione civile.

Il quale ha risposto all'ANSA dopo avere presieduto una prima riunione operativa.

Melasecche si recherà a breve nelle zone più colpite tra Sceggia-Pascelupo e Pietralunga.

"Ci vengono segnalate diverse frane - ha detto l'assessore - ma oggi c'è il sole e l'acqua sta defluendo. La realtà è che è sempre più difficile prevedere questi fenomeni localizzati".

(ANSA).