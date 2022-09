Umbria Green Festival nel centro di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - Umbria Green Festival arriva nel centro storico di Perugia e trasforma la città "nel racconto di un futuro all'insegna della sostenibilità guardando con fiducia alla conversione ecologica delle imprese e allo sviluppo delle nuove tecnologie, con coraggio e immaginazione, senza nostalgia o pensieri di decrescita felice" come dice il suo direttore artistico Daniele Zepparelli.

Il centro di Perugia sabato 17 diventerà spazio di incontro, condivisione e dibattito grazie al Villaggio della Sostenibilità.

L'evento è organizzato da Techne srl, società di servizi per energia e ambiente, e dall'Associazione Culturale De Rerum Natura.

Si parte alle ore 10 con un raduno di auto elettriche da tutta Italia in Piazza IV novembre.

Alle 11, nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia, il convegno "Le energie rinnovabili e l'innovazione tecnologica per vincere la sfida del clima", al quale sono stati invitati, fra gli altri, l'assessore regionale Michele Fioroni, il direttore generale di Arpa Umbria, Luca Proietti.

Contemporaneamente, a partire dalle ore 10, nell'Area Stage dei Giardini Carducci, il Conservatorio di Perugia si esibirà con un trio di chitarre in "Concerti sulla Natura".

Alle ore 12 e alle ore 17 Fabio Campoli parlerà di "Cucina senza sprechi. Pomodoro & basilico/Olio extravergine d'oliva". In programma, fra gli altri, anche appuntamenti dedicati ai più piccoli, mentre dalle ore 16 alle ore 22 si svolgerà in sei turni "Science Party", a cura di Frascati Scienza.

L'area Innovation comprenderà invece incontri sul prossimo futuro: la presentazione di 15 Start Up Innovative attive nel settore energia, tecnologia e comunità energetiche da parte di Mich Maestrale Group, discussioni sui cambiamenti climatici con Gianni Silvestrini ed altri importanti ospiti. Ampio spazio verrà dato ai più importanti Influencer Green d'Italia come Roberto D'Amico e Marco Spinelli, con i quali dalla mattina, in collaborazione con l'Associazione Italiana Cultura e Sport, verrà organizzato un vero e proprio "Clean Up" del fiume Tevere presso l'area verde Thebris di Ponte Felcino.

Alle 21.15 il Villaggio ospiterà lo spettacolo per bambini "Nature is Magic" di Andrea Paris. (ANSA).