Tesei, dal 2019 accelerazione nella ricostruzione post-sisma

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - Di ricostruzione fisica ma anche sociale, per una ripartenza nelle aree del terremoto, ha parlato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel suo intervento all'iniziativa Economic Challenge a Perugia. La presidente ha sottolineato che "dal 2019, e nonostante la pandemia, c'è stata una accelerazione nella ricostruzione, pubblica e privata, anche se ci sono ancora temi complessi come chiese e infrastrutture".

"Sull'area del cratere - ha poi aggiunto - c'è anche il Pnrr complementare che dovrà svolgere un ruolo straordinario. Nelle aree appenniniche si rischia di ricostruire ma anche di avere uno svuotamento, con le case che poi non saranno abitate. Il fondo complementare Pnrr è utile quindi per far investire in quelle zone, creare economia e permettere di lavorare e vivere in quel territorio". (ANSA).