Tesei, abbiamo progetti importanti sulle infrastrutture

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - "In merito alle infrastrutture abbiamo progetti importanti su cui abbiamo lavorato, assicurandoci risorse consistenti con il Pnrr. Una volta finite potremo dire di aver realizzato condizioni abilitanti anche per le nostre imprese": lo ha detto la presidente della Regione Umbria intervenendo al Teatro Morlacchi di Perugia all'evento Economic Challenge 2022, un confronto tra imprese, banche e istituzioni per comprendere e interpretare il complesso scenario economico attuale.

La presidente in particolare si è soffermata sull'aeroporto e sui risultati ottenuti: "La Regione e gli altri soci della Sase hanno creduto molto in questa infrastruttura e i risultati si vedono con un impatto straordinario, visto che abbiamo realizzato dei record storici per i passeggeri che transitano sullo scalo perugino". (ANSA).