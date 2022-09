(ANSA) - TERNI, 15 SET - Numerosi interventi sono stati eseguiti nella notte dai vigili del fuoco a causa del maltempo che ha interessato il ternano. Non vengono comunque segnalati particolari problemi per le persone.

Sono una quindicina15 gli interventi per la rimozione di rami e piante pericolanti. Altrettanti sono quelli in attesa. Tra orvietano, narnese e nel ternano in particolare nella zona tra Sabbione e Collescipoli.

Le squadre di intervento della Provincia di Terni si sono attivate stamattina prima dell’alba su alcune strade provinciali per fronteggiare i danni causati dal forte maltempo che ha colpito gran parte del territorio. Tutta la rete stradale è attualmente aperta e la circolazione è regolare. Di prima mattina invece sulla SP 8 Amelia-Orte la Provincia aveva dovuto chiudere per circa due ore il transito veicolare a causa della caduta di una pianta secolare sulla carreggiata.

La chiusura è durata il tempo necessario alla rimozione del grosso albero e alla bonifica delle carreggiata. Altri interventi di rilievo sono stati eseguiti all’alba nella zona di Montecchio dove le forti piogge avevano causato il riversamento di terriccio e fango sulle pavimentazioni stradali, in particolare fra Tordimonte e Canale. Le strade sono state tempestivamente ripulite, senza bisogno di chiusura e la circolazione veicolare è tuttora regolare.

