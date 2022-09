Ministro Difesa conferma piano assunzioni Polo armi Terni

(ANSA) - TERNI, 15 SET - "Il piano di assunzioni, 164, al Polo di armi leggere di Terni non è in discussione": a confermarlo è stato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, stamani in città per un'iniziativa elettorale. "Le assunzioni saranno attinte anche da graduatorie già esistenti", ha aggiunto.

Il ministro è anche tornato sulla caduta del Governo. "Un atto di irresponsabilità che ha dei precisi autori che sono M5s, Forza Italia e Lega. Una caduta che fa male al Paese", ha concluso. (ANSA).