Gimbe, più 4 per cento nuovi casi in una settimana

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - Segnali di peggioramento in Umbria per la situazione legata al Covid secondo il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe.

Tra il 7 e il 13 settembre i nuovi casi sono aumentati del 4 per cento rispetto a quella precedente mentre l'8 settembre era stato registrato un meno 13,1 per cento.

Sostanzialmente stabili invece i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 316, contro i 315 dell'altra rilevazione.

Riguardo alle vaccinazioni, in base ai dati di Gimbe la copertura con la quarta dose è del 15,2%, contro una media italiana del 18,0%. (ANSA).