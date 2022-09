Gen. Iorio nuovo comandante Legione carabinieri Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - Il generale di brigata Gerardo Iorio ha assunto il comando della Legione carabinieri Umbria. La cerimonia di passaggio di consegne con il suo predecessore gen.

Antonio Bandiera si è svolta nella caserma "Garibaldi", alla presenza del comandante interregionale "Podgora", generale di corpo d'armata Enzo Bernardini.

In precedenza - riferisce l'Arma - era stata deposta una corona d'alloro al monumento dedicato ai caduti dei carabinieri, presso la sede del Comando Legione.

Il generale Iorio proviene dal Comando per la Tutela del lavoro. Ha 58 anni e ha frequentato i corsi dell'Accademia militare di Modena e della Scuola ufficiali che ha frequentato fra il 1983 e il 1987. È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza interna e esterna, perfezionato in Diritto penale dell'impresa e in criminologia generale e penitenziaria.

Tra i suoi incarichi professionali anche quelli con il Raggruppamento operativo speciale, a Bari e a Roma, nonché la guida del reparto operativo del Comando provinciale di Napoli.

