Disagi per il maltempo in provincia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - Come nella zona di Terni, anche in provincia di Perugia sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per i disagi causati dal maltempo nella giornata di giovedì.

In particolare vengono segnalati allagamenti, piante pericolanti e smottamenti.

Le zone maggiormente colpite sono quelle di Trestina, Città di Castello, Gubbio e Gualdo Tadino. Nel tardo pomeriggio i vigili hanno ancora una sessantina di interventi in coda. (ANSA).