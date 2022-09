Sindaco Castello e parlamentari vicini a Ceramiche noi

Sindaco Castello, per von der Leyen Ceramiche noi è esempio

"Anche ai massimi livelli istituzionali europei, le eccellenze artigianali del nostro territorio sono balzate agli onori della cronaca internazionale a testimonianza del dinamismo della nostra realtà, al tempo stesso però esempio emblematico della sofferenza in cui versano le aziende a maggiore vocazione energivora come quelle del settore delle ceramiche": a dirlo è il sindaco di Città di Castello Luca Secondi per il quale il passaggio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen sul "caro energia" ha fatto riferimento alla cooperativa tifernate Ceramiche noi. Dove i dipendenti durante l'estate hanno rimodulato gli orari di lavoro con i turni alle cinque di mattina per risparmiare sui costi dell'energia elettrica.

"Occorre mettere in atto da subito - ha sottolineato Secondi - misure strutturali concrete al fine di non pregiudicare le eccellenze produttive come quella citata dalla presidente e tante altre in settori artigianali ed industriali diversi".

Il sindaco ha quindi sottolineato "il disagio che le famiglie con figli soprattutto devono sobbarcarsi con grande dignità e dedizione per sopravvivere". "Come tutte le aziende del nostro territorio - ha concluso Secondi - avranno sempre il comune dalla loro parte".

Ascani (Pd), al fianco aziende come Ceramiche Noi

"Siamo e saremo sempre al fianco delle aziende che stanno combattendo contro il caro energia una battaglia per la sopravvivenza": è quanto afferma la sottosegretaria al Mise e vicepresidente Pd Anna Ascani, in una sua nota. "Siamo intervenuti con due decreti Aiuti -aggiunge - e lavoriamo perché presto si sblocchino altre risorse. Anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un suo intervento, ha fatto riferimento al caso emblematico di Ceramiche Noi, azienda tifernate costretta a rimodulare orari di lavoro con turni a partire dalle 5 di mattina per non chiudere. Il nostro intervento è ancora più rilevante in questo caso perché si tratta di lavoratori, che già in passato, grazie alla formula del Workers BuyOut, che ho seguito direttamente al Mise, si sono presi la responsabilità di rilanciare l'azienda ottenendo risultati eccezionali".

Verini, Ceramiche noi realtà di grande valore

"Sono stato in visita alle ceramiche Noi, una realtà di grande valore, produttivo e morale. L'incontro con i lavoratori era in programma da giorni e sono felice di esserci stato oggi casualmente, proprio quando la presidente dell'Unione europea Ursula von der Leyen ha dato una risonanza davvero europea a questa attività": così l'on. Valter Verini, Pd. "Come noto, dopo essere andata in crisi - ha aggiunto -, l'azienda tifernate è stata rilevata dagli stessi lavoratori, ed è oggi un esempio di coraggio e speranza". "Un'esperienza - ha sottolineato Verini in una nota - evocata dalla presidente nel suo discorso come simbolo di resistenza e resilienza. Il riferimento è legato anche alla drammatica crisi energetica che sta colpendo tutte le economie e tutte le attività produttive, a partire da settori come quello della ceramica che hanno bisogno di energia e che, anche a causa dei costi insostenibili, rischiano di la chiusura. Questa vicenda ci conferma, una volta di più che, da subito, famiglie e imprese, devono essere sostenute adeguatamente per poter far fronte al caro energia ormai divenuto insopportabile. Servono misure urgenti per aiutare le famiglie che non riescono a pagare le bollette così come per le imprese in sofferenza prima che migliaia di posti di lavoro siano a rischio. E' questa la priorità per il Paese e per questo - ha concluso Verini - continuerà ad essere prioritaria nell'agenda e nel programma del Partito democratico".