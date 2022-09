Ricoverati Covid stabili ultimo giorno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - Ricoverati Covid stabili in Umbria nell'ultimo giorno. Restano infatti 125, nessuno in terapia intensiva. Lo si ricava dai dati della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 373 nuovi casi, 307 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi sono in leggera crescita, 2.798, 63 in più.

Sono stati analizzati 2.262 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16,48 per cento, era al 13 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).