Ricci, orgoglio della cooperazione umbra per Ceramiche noi

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - "Esprimo tutto l'orgoglio della cooperazione umbra per la citazione della Presidente della Commissione Europea nell'ambito del discorso sull'Unione, fatta sull'esperienza della nostra associata Ceramiche noi". E' quanto ha affermato Dino Ricci, presidente Legacoop Umbria.

"Sono state attribuite capacità di reazione e resilienza -ha sottolineaato - che un'impresa cooperativa sta dimostrando di fronte al drammatico impatto dei costi energetici sulla produzione. Come tutte le imprese, ci attendiamo un'iniziativa comune delle istituzione europee, dei governi, per sostenere le produzioni delle nostre imprese e ridurre rapidamente l'impatto dei costi energetici. È comunque motivo di grande orgoglio che una nostra Wbo (workers buyout) sia citata a modello dalla Presidente Ursula von der Leyen". (ANSA).