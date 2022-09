Guarducci, "Mercato coperto? Serve visione"

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - Ad un mese dall'inizio di Eurochocolate 2022 (a Umbriafiere dal 14 al 23 ottobre), il patron Eugenio Guarducci ha parlato del futuro del Mercato coperto, nel cuore di Perugia. Dopo l'uscita di scena della cordata di imprenditori per la gestione e lo studio di un nuovo bando da parte del Comune, l'imprenditore perugino evidenzia la necessità "di una visione" per la struttura.

"La progettualità non dovrebbe essere legata ad un bando, se dovesse partire noi non saremo interessati a partecipare". Se il futuro del Mercato coperto dovesse essere legato al cioccolato "anche se lì potrebbe nascerci di tutto", il patron di Eurochocolate ha citato un modello da seguire, il Museo tematico di Colonia che conta 600mila visitatori all'anno.

Secondo Guarducci, potrebbe essere una fondazione pubblica ad occuparsi dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del Mercato coperto, stimati in circa 3 milioni di euro, per poi coinvolgere nella gestione diversi soggetti.

Questa la posizione sul Mercato coperto da parte di Guarducci che, nell'occasione, ha presentato un nuovo prodotto per Eurochocolate. Il Nuovo Amaro del Dipendente, una "una perfetta armonia di erbe officinali in infusione alcolica combinate con un ingrediente fin qui insolito come la granella di cacao".

Riguardo alla manifestazione, parlando dell'apporto degli sponsor, ha evidenziato che "se quest'anno fossimo tornati a Perugia, l'evento sarebbe stato un quarto degli anni scorsi".

