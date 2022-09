Vescovo Perugia celebra festa della Madonna delle Grazie

(ANSA) - PERUGIA, 13 SET - L'arcivescovo di Perugia mons.

Ivan Maffeis ha presieduto nella cattedrale del capoluogo umbro la solenne celebrazione della festa della Madonna delle Grazie.

"Come a Cana, anche oggi la Madre della Misericordia contribuisce a restituire serenità e fiducia sulla mensa della nostra vita" ha detto nella sua prima omelia. Della quale riferisce l'Archidiocesi in un comunicato.

"Cosa potrebbe esserci - ha sottolineato ancora il presule - di più dolce dell'essere accolti, fin dal nostro ingresso in Cattedrale, dalla Madre orante, le cui mani esprimono un gesto di protezione, custodia e benedizione?".

"Quante volte siamo frenati dal compiere il bene - sono state ancora le parole di monsignor Maffeis - che starebbe nelle nostre possibilità dal pensiero che tanto è inutile, che non servirà a cambiare le cose, che niente e nessuno ci ringrazierà…".

A concelebrare la messa anche il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito, e il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi.

(ANSA).