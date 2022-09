Tre denunciati per scritta su duomo Orvieto contro Inter

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 13 SET - Tre giovani sono stato denunciati alla procura della Repubblica di Terni per avere imbrattato il Duomo di Orvieto con una scritta offensiva contro l'Inter, realizzata con vernice spray. Episodio avvenuto nel maggio scorso in concomitanza con i festeggiamenti dello scudetto vinto dal Milan.

Tra i giovani denunciati, tutti residenti in un comune dell'orvietano - da quanto appreso dall'ANSA - ci sarebbe anche un consigliere comunale.

Ai presunti responsabili dell'atto vandalico, gli investigatori sarebbero arrivati esaminando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in piazza Duomo.

Queste mostrerebbero anche il momento in cui due dei tre giovani stavano scrivendo "Inter m….", mentre il terzo sarebbe stato nelle vicinanze.

Da quanto di apprende, i tre avevano raggiunto Orvieto per partecipare alla festa per lo scudetto del Milan. (ANSA).