Tesei, Umbria ha bisogno di infrastrutture

(ANSA) - PERUGIA, 13 SET - "Altri sono i passaggi che andremo a fare per arrivare al completamento, entro il giugno del 2026, di un'opera straordinaria che mancava a questa regione da troppi anni": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, appena scesa dal treno partito dalla stazione di Ponte San Giovanni in occasione della riapertura della tratta ferroviaria che arriva fino alla stazione Sant'Anna di Perugia.

"Un obiettivo importante per la città e per la regione, ma una giornata che è la prima di una lunga serie" ha ancora commentato durante la cerimonia del taglio del nastro.

"Abbiamo lavorato molto ma dobbiamo ancora lavorare tanto - ha poi sottolineato Tesei - perché questa regione ha bisogno di infrastrutture che ci portino fuori dall'isolamento".

Quella attuale, per la presidente della Regione è quindi "una tappa importante" ma, ha aggiunto, "ce ne sono altre che possono contare su finanziamenti già pronti". "I tempi per un'opera pubblica di questo genere - ha proseguito - sono molto stretti, noi li seguiremo e non mancherà, come ama fare l'assessore Melasecche, il giro sui luoghi di cantiere".

Per l'interlocuzione che la Regione ha avuto, la presidente Tesei ha ringraziato il ministro delle infrastrutture e i dirigenti di Rfi. "Il protocollo firmato 10 giorni fa sulla velocizzazione Foligno-Perugia-Terontola prevede al proprio interno anche la stazione ferroviaria che deve collegare il nostro aeroporto" ha affermato. "Non sono chiacchiere - ha aggiunto -, sono cose messe nero su bianco. Questo - ha concluso Tesei - è uno sforzo importanti di tutti e di tutta la regione e dobbiamo crederci fino in fondo". (ANSA).