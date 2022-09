Tesei, fiduciosi di arrivare ad accordo di programma per Ast

(ANSA) - TERNI, 13 SET - "Dal punto di vista del Ministero dello sviluppo economico abbiamo l'ok al sostegno a questo progetto, molto importante. Ci manca un ultimo passaggio con quello della Transizione ecologica, ma credo che a breve ci sarà un incontro, speriamo risolutivo, nonostante il momento che si sta vivendo. Quindi sono fiduciosa di arrivare alla conclusione": a dirlo è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, parlando del percorso che porterà alla firma dell'accordo di programma per l'Ast di Terni. Lo ha fatto al termine della visita allo stabilimento del ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

Con i giornalisti la presidente si è poi soffermata anche sulla vertenza Treofan. "Ci stiamo adoperando per Ast come per altre situazioni - ha detto - e speriamo di trovare anche lì la situazione giusta. Potrebbero esserci delle buone novità che sta portando avanti anche l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni".

Con il Mise, in particolare, la Regione "sta lavorando sull'intero complesso del polo chimico, per cercare soluzioni" ha detto Fioroni. "La riqualificazione delle infrastrutture del polo - ha concluso - è la madre di tutte le battaglie". (ANSA).