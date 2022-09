Tenta di rapinare borsa a nonna e finisce ai domiciliari

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 13 SET - E' accusato di avere cercato di appropriarsi della borsa della nonna ottantenne aggredendola un uomo arrestato, ai domiciliari, dai carabinieri di Spoleto. Tentata rapina il reato contestato.

I militari sono intervenuti in seguito a una richiesta d'aiuto 112. Giunti nell'abitazione dell'anziana hanno verificato che sarebbe stata aggredita dal nipote, alla presenza di altri familiari. L'uomo - in base alla ricostruzione accusatoria - si sarebbe appropriato della borsa della nonna provocandole lesioni al volto per le quali è stata portata al pronto soccorso e poi subito dimessa con una prognosi di pochi giorni.

Dalla ricostruzione dei carabinieri è emerso che la presunta aggressione da parte dell'arrestato sarebbe legata ad una richiesta di denaro cui la signora si era opposta. (ANSA).