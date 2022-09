Provincia Terni, nessuna criticità in scuole sua competenza

(ANSA) - TERNI, 13 SET - Sono 21 gli edifici scolastici della Provincia di Terni che tornano ad ospitare gli studenti delle superiori. Secondo l'amministrazione il quadro generale è "molto soddisfacente e non si registrano criticità particolari, grazie all'impegno e agli investimenti" dell'Ente.

La Provincia ha infatti reso noto di avere impiegato risorse per oltre 3 milioni e 200 mila euro in particolare su alcuni istituti scolastici. Al liceo Donatelli di Terni sono in via di ultimazione i lavori per l'adeguamento alle normative anti sismiche e per l'ottimizzazione degli spazi oltre al miglioramento dei servizi igienici. L'importo complessivo del progetto supera il milione e 800 mila euro.

Altri 770 mila euro sono stati investiti sull'Ipsia, per la sicurezza antincendio, mentre al Metelli, che attualmente è chiuso con lo spostamento degli studenti in altra sede, proseguono i lavori da 500 mila euro per l'adeguamento alle normative antincendio e per la rifunzionalizzazione degli spazi a fini didattici. Al liceo classico sono infine giunti al termine gli interventi da circa 130 mila euro riguardanti il rifacimento della facciata e l'impermeabilizzazione delle coperture. Su Orvieto poi la Provincia ha eseguito lavori per circa 60 mila euro relativi al miglioramento degli spazi al liceo classico, artistico e professionale dove si è registrato un aumento del numero degli studenti.

In tutti gli altri edifici la Provincia sottolinea ancora, in un comunicato, che "è stata mantenuta alta l'attenzione intervenendo con piccoli lavori di miglioramento e adeguamento.

La presidente Laura Pernazza sottolinea "l'impegno costante dell'ente nel mantenere e migliorare lo stato delle scuole superiori con l'obiettivo di offrire un servizio sempre migliore, sicuro e con un elevato standard di qualità". A tale proposito ricorda che "sono a disposizione anche 8 milioni di fondi Pnrr che verranno utilizzati a breve per progettare nuovi interventi di miglioramento e che è già uscito il bando provinciale per i concorsi di progettazione". (ANSA).