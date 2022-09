Lega, costo energia è sfida fondamentale

(ANSA) - TERNI, 13 SET - "L'aumento del costo dell'energia sarà la sfida fondamentale di Acciai speciali Terni alla quale il prossimo Governo di centrodestra dovrà contribuire, così da accompagnare la principale azienda umbra nell'obiettivo di mantenere una posizione strategica nel mercato globale dell'acciaio e supportare l'ambizioso piano industriale della famiglia Arvedi": il vicesegretario della Lega Umbria Valeria Alessandrini e il capogruppo al Comune di Terni Federico Brizi esprimono apprezzamento per l'ulteriore intervento sul tema del Ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

Quest'ultimo, insieme alla presidente della Regione Donatella Tesei e al sindaco Leonardo Latini hanno fatto visita alle acciaierie ternane. "Come segno di forte vicinanza dell'Esecutivo da noi rappresentato - hanno spiegato Alessandrini e Brizi - alle esigenze della grande industria e delle realtà imprenditoriali ad essa collegata, patrimonio di professionalità e know how da non disperdere. Ast, come tante altre realtà italiane, si prepara ad affrontare un inverno pieno di insidie poste dal mercato internazionale e dalle conseguenze economiche della guerra. E' compito della politica creare condizioni abilitanti per chi investe nel produrre ricchezza e posti di lavoro, attraverso iniziative mirate, non solo al sostegno diretto, ma anche alla definizione di interventi sul territorio, come quelli infrastrutturali, atti a creare prospettive di crescita e di sviluppo. La sinergia tra Governo di centrodestra, Regione Umbria e Comune di Terni che dobbiamo ulteriormente rinforzare a partire dal 26 settembre, risulterà fondamentale per questo scopo". (ANSA).