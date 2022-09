Giorgetti, sull'energia fondamentale Europa si svegli

(ANSA) - TERNI, 13 SET - "È assolutamente fondamentale che l'Europa si svegli e prenda decisioni importanti": a dirlo, in merito al caro energia, è stato il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a margine della visita all'Ast di Terni.

"Ho visto che è prevista un'ulteriore riunione straordinaria il 30 settembre" ha detto parlando del tavolo del Consiglio energia Ue. "Spero - ha commentato - che queste riunioni straordinarie producano decisioni straordinarie, perché altrimenti il prezzo dell'energia non è compatibile con la produzione, non solo dell'acciaio, ma di tantissimi altri settori industriali del Paese". (ANSA).