Giorgetti, giovedì o venerdì Governo approva decreto aiuti

(ANSA) - TERNI, 13 SET - Il decreto legge sui nuovi aiuti a famiglie e imprese verrà approvato dal Governo "giovedì sera o al massimo venerdì mattina". A dirlo è stato questo pomeriggio il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a margine di una visita all'Ast di Terni.

Il ministro ha sottolineato che le misure di sostegno allo studio "sono quelle che in parte arriveranno con la conversione in legge giovedì, spero, del decreto aiuti e in altra parte dal decreto legge che approveremo come Governo". "E spero che arriveranno - ha continuato -, delle decisioni che la Commissione europea dovrà inevitabilmente prendere". (ANSA).