Dopo tre anni ripresi treni Ponte S. Giovanni-Sant'Anna

(ANSA) - PERUGIA, 13 SET - "Riparte il collegamento ferroviario tra Perugia Sant'Anna e Ponte San Giovanni. Dopo tre anni di lavoro, 24 treni torneranno a unire quotidianamente il quartiere e, passando per Piscille, il centro storico": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei in occasione della riapertura della tratta ferroviaria. "Un giorno importante per i nostri trasporti regionali che recuperano un collegamento cruciale, utile a pendolari e turisti e che permetterà anche un decongestionamento delle arterie stradali" ha aggiunto.

"Questa - ha scritto Tesei su Facebook - è solo una delle importanti tappe che ci attendono, la stessa cosa è prevista per le tratte Città di Castello - San Sepolcro e Ponte San Giovanni - Terni entro il 2026 grazie al Pnrr, come assicurato dalla convenzione con Rfi e dal prezioso lavoro di interlocuzione dell'assessore Enrico Melasecche. Presto l'Umbria tornerà ad essere collegata su ferro da nord a sud, ripristinando e rafforzando la Ferrovia centrale umbra". (ANSA).