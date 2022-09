Colori dell'autunno protagonisti di Perugia flower show

(ANSA) - PERUGIA, 13 SET - I colori dell'autunno saranno i protagonisti della nuova edizione di Perugia flower show, che si terrà al Barton Park il 17 e 18 settembre.

"Negli anni la manifestazione è cresciuta tanto", ha detto l'organizzatrice Lucia Boccolini alla presentazione in Comune, alla presenza dell'assessore Clara Pastorelli (Commercio) e della professoressa Lara Reale (Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi). La mostra mercato di piante rare "è la parte trainante per comunicare la parte scientifica", è stato sottolineato.

Con i corsi promossi ogni anno, rivolti a tutte le età "in 24 edizioni abbiamo formato quasi 9 mila persone", ha spiegato Boccolini.

Anche in questa edizione è stato organizzato un calendario nutrito di eventi. La mostra tratterà piante che fioriscono da settembre a marzo. In esclusiva sarà presente un vivaio con gli agrumi della collezione medicea, tra cui il limone cedrato fiorentino, il Canarone e il più raro, la Bizzarria. Saranno 66 in tutto gli espositori provenienti da tutta Italia.

Di un evento "che rende orgogliosa la città, facendola conoscere in giro per l'Italia", ha parlato l'assessore Pastorelli.

Flower Show, è stato annunciato, nel 2023 sarà anche a Verona, in uno dei principali giardini italiani. (ANSA).