Antognolla sarà a prossimo International golf travel market

(ANSA) - PERUGIA, 13 SET - Antognolla ha annunciato la partecipazione alla prossima edizione dell'International golf travel market (Igtm) in programma dal 17 al 20 ottobre a Roma, considerato il più grande evento internazionale business dedicato al turismo golfistico, nato con l'obiettivo di mettere in contatto i grandi player del settore con agenzie di viaggio e tour operator internazionali di alto livello.

La struttura umbra - si spiega in un suo comunicato - grazie all'assidua partecipazione agli ultimi appuntamenti dell'Igtm, ha instaurato "forti relazioni" con le principali agenzie turistiche legate al settore del golf e la presenza all'edizione 2022 dell'International golf Travel Market le consentirà di rafforzare le relazioni già in corso e di gettare le basi per "nuove intese commerciali".

In vista della prossima Ryder Cup, competizione internazionale che si terrà a Roma a settembre 2023, il golf club sta inoltre pianificando una serie di iniziative sportive per inserirsi negli itinerari e nei pacchetti turistici pensati dai principali tour operator.

Antognolla - è detto sempre nella sua nota - sta sviluppando anche altre iniziative: tra queste, la realizzazione dell'hotel Six Senses all'interno del Castello, definito "un resort di lusso nel cuore dell'Umbria".

Per Cesar Burguiere, direttore del Golf del club, "l'International golf travel market svolge un ruolo centrale nello sviluppo della nostra rete internazionale". "Siamo consapevoli - ha aggiunto - che, per promuovere Antognolla quale club golfistico di qualità, è fondamentale lavorare a stretto contatto con le principali agenzie di viaggio internazionali, specialmente ora che ci avviciniamo alla Ryder Cup". (ANSA).