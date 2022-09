Sono 111.697 gli studenti che tornano in classe in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 SET - Sono 111.697 gli studenti che tornano fra i banchi in Umbria per l'anno scolastico 2022/2023, per un totale di 5.703 classi.

L'Ufficio scolastico regionale, in preparazione del nuovo anno, ha effettuato, in queste settimane, 724 nomine in ruolo di docenti e assegnato 3.158 supplenze annuali, di queste ultime quasi il 67% sono sul sostegno. Quanto al personale Ata, sono state fatte 169 assunzioni e assegnati 281 contratti a tempo determinato.

Prende così il via ufficialmente la scuola in Umbria. "I numeri - osserva il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, Sergio Repetto - da un lato testimoniano il momento di grande importanza per le studentesse e gli studenti, che tornano in classe in presenza, per le loro famiglie e per tutto il personale. Da un altro lato testimoniano i grandi sforzi svolti dal personale dell'Ufficio che mi onoro di dirigere. Da mesi, infatti, siamo al lavoro per svolgere tutte le operazioni necessarie per un sereno avvio. Per gli studenti tornare a scuola è un nuovo inizio, pieno di speranza, il ritorno a una nuova normalità. A noi adulti, al personale e alle famiglie, il compito di accompagnarli in questo cammino". (ANSA).