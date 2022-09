Lega, comico Pd si prenda meriti su Ferrovia centrale umbra

"Siamo alle comiche. il Partito democratico umbro è intenzionato a prendersi i meriti della riapertura della Ferrovia centrale umbra che loro stessi hanno prima abbandonato a sé stessa e poi chiuso. Mai avremmo pensato che la sinistra sarebbe scesa così in basso, arrivando a raschiare il fondo del barile per negare una realtà che è sotto gli occhi di tutti": così la Lega Umbria. "Addirittura il giorno prima della riapertura ufficiale della Fcu nella tratta Ponte San Giovanni - Perugia, frutto di un lavoro considerevole della giunta Tesei e dell'assessore Melasecche, il Pd convoca una conferenza stampa per prendersi dei meriti che non ha, con l'obiettivo di gettare fumo negli occhi dei cittadini" aggiunge. "Il tentativo è poco credibile - sostiene la Lega umbra -, un pò come la classe politica del Pd ormai allo sbando, che dimentica le condizioni in cui ha ridotto la ferrovia storica dell'Umbria, lo stato di abbandono della stazione di Perugia con i binari venduti per pagare i debiti e la drammatica chiusura di cinque anni fa che ha causato l'interruzione di un servizio fondamentale per tanti cittadini. Ma soprattutto dimentica i numerosi fallimenti e l'inadeguatezza nel produrre soluzioni concrete dell'ex assessore regionale che interverrà alla conferenza stampa insieme all'ex direttore regionale, un tecnico che all'epoca si proclamava super partes. La Fcu non avrebbe visto la luce se non fosse stato per l'impegno della giunta Tesei e dell'assessore Melasecche, il quale ha seguito passo dopo passo l'evolversi di una questione complessa, elaborando strategie risolutive e accompagnando Umbria Mobilità e il settore dei trasporti umbro fuori dal tunnel in cui la sinistra l'aveva confinato. Un lavoro che si è sviluppato nel costante dialogo con Rfi e con gli interlocutori nazionali e nell'ottenimento di 163 milioni di euro di fondi Pnrr per completare la tratta Terni - San Sepolcro. Quello del Pd è solo abusivismo politico a scopi elettorali. Una farsa - conclude la Lega - a cui, siamo certi, i cittadini non crederanno".

