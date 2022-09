I vigili del fuoco ricordano Stefano Picerno, cerimonia a Terni

(ANSA) - TERNI, 12 SET - Si è svolta, nella sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Terni, la celebrazione commemorativa di Stefano Picerno, caduto in servizio il 27 luglio 1993, a seguito dell'attentato terroristico di via Palestro a Milano. Alla cerimonia, organizzata dal comando insieme all'Associazione nazionale dei vigili del fuoco-sezione di Terni e all'associazione Libera Umbria, hanno preso parte il sindaco Leonardo Latini, il prefetto della Provincia di Terni Giovanni Bruno e numerose autorità civili e militari, oltre a rappresentanti della Croce Rossa Italiana. Presente inoltre il vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia, monsignor Francesco Soddu.

Il comandante, Paolo Nicolucci, ha ricordato il legame che unisce tra loro i vigili del fuoco, sottolineando come "tale cerimonia serva a mantenere vivo il legame tra le nuove leve del Corpo e coloro che hanno sacrificato la vita nell'adempimento del proprio dovere". Elisabetta, la sorella di Stefano, ha voluto ringraziare tutte le autorità intervenute che, a distanza di 29 anni, continuano a tenere vivo il ricordo del fratello caduto in servizio. La cerimonia è terminata con la deposizione di una corona di fiori presso il monumento dei caduti del comando dei vigili del fuoco di Terni. (ANSA).