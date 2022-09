Bici gratis sui treni regionali per la Settimana della mobilità

(ANSA) - PERUGIA, 12 SET - Due nuove iniziative promosse da Trenitalia Umbria (Gruppo FS Italiane), insieme alla Regione, per incentivare l'utilizzo del treno come mezzo di trasporto sicuro e sostenibile, in occasione della Settimana europea della mobilità 2022, in programma dal 16 al 22 settembre.

Nel fine settimana del 17 e 18 settembre sarà possibile viaggiare in Umbria a bordo dei treni regionali di Trenitalia con la propria bicicletta senza costi aggiuntivi rispetto al biglietto di corsa singola. Si tratta dell'offerta Promo Bici Umbria, già disponibile su tutti i canali di vendita Trenitalia.

Al momento dell'acquisto del biglietto sarà sufficiente impostare una relazione di viaggio interna alla regione, poi selezionare l'offerta promozionale "Promo Bici Umbria", per ottenere un biglietto recante l'indicazione "include trasporto bici al seguito".

In concomitanza con l'appuntamento internazionale sulla mobilità, l'Umbria è protagonista anche di un'altra iniziativa di Trenitalia, "A scuola in treno", rivolta agli alunni delle scuole medie superiori. Dal 14 al 22 settembre gli studenti che faranno richiesta tramite i propri istituti scolastici, coinvolti nell'iniziativa, potranno viaggiare gratuitamente, a bordo della flotta regionale, mediante specifiche autorizzazioni e in giorni prestabiliti. Inoltre, per le scuole che lo richiederanno, sarà possibile organizzare visite guidate delle scolaresche presso i siti industriali di Trenitalia presenti in Umbria, per avvicinare gli studenti al mondo delle ferrovie e farne conoscere le opportunità professionali.

L'iniziativa A scuola in Treno si aggiunge alle altre offerte che il Regionale di Trenitalia dedica ai viaggi scolastici, tra cui School Group Regio che prevede lo sconto del 20% sulla tariffa del biglietto per adulti o ragazzi e la possibilità di viaggiare gratis per due accompagnatori ogni dieci passeggeri.

