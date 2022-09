Vescovo Perugia a Istituzioni, vostra forma alta di carità

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - "Cari Amministratori, cari Politici, e voi tutti, Servitori del bene comune, la dottrina cristiana riconosce la vostra responsabilità come 'la forma più alta della carità'. In quanto tale, merita rispetto e stima, sostegno e solidarietà": l'arcivescovo eletto di Perugia Ivan Maffeis ha risposto così al saluto dei rappresentanti delle Istituzioni al suo arrivo a Perugia. "E se da noi venisse anche il pungolo della critica, sappiate che nessun richiamo vorrà essere più forte dell'incoraggiamento per la vostra missione" ha aggiunto.

"Come voce di una Chiesa esperta in umanità - ha detto ancora monsignonr Maffeis - continueremo a offrire, pur con i nostri limiti, quanto abbiamo di più caro: la Parola del Vangelo e la vita buona che nasce dall'incontro con il Signore Gesù. In questa luce, vi assicuro la disponibilità della Chiesa perugino-pievese a collaborare nel prenderci a cuore le attese e i problemi della gente, perché la nostra rimanga e sia sempre più una terra a misura della persona umana, dei suoi beni e dei suoi fini". (ANSA).