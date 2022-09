Lega Umbria legge Fallaci in piazza per ricordo 11 settembre

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - "Vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre": ispirati dalle parole di Oriana Fallaci, nella giornata dell'11 settembre, la Lega Umbria, in contemporanea in tutte le regioni d'Italia, ha organizzato una serie di iniziative per ricordare l'attentato alle Torri Gemelle di New York del 2001.

"A distanza di 21 anni le parole di questa grande donna e scrittrice, simbolo di coraggio e libertà di pensiero, sono tutt'ora attuali e rappresentano un monito a non dimenticare per non arrendersi alla paura e per lottare contro il fondamentalismo islamico e il terrorismo in ogni sua forma e manifestazione" ha sottolineato il segretario regionale Lega Umbria Virginio Caparvi. "I militanti, presenti con i gazebo nelle piazze della regione, nella provincia di Terni, ad Assisi e Città di Castello - ha aggiunto -, hanno distribuito dei volantini e declamato dei passaggi delle opere e degli scritti di Oriana Fallaci, che a lungo ha cercato di mettere in guardia l'Europa dalla minaccia dell'integralismo islamico, causa negli ultimi anni di numerosi attentati, e ci ha fatto capire l'importanza di difendere le nostre radici e la nostra civiltà.

Il suo insegnamento non andrà mai perduto". (ANSA).