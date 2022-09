Ad Orvieto il Raduno nazionale dei Granatieri di Sardegna

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 11 SET - In occasione del 363/o anniversario della fondazione del Corpo, Orvieto ha ospitato il 34/o Raduno nazionale dei Granatieri di Sardegna, organizzato dal sodalizio riconosciuto dal Ministero della Difesa, con il patrocinio e la collaborazione del Comune.

"Ringrazio tutte le autorità civili e militari che hanno partecipato oggi e in questi tre giorni al raduno dell'Associazione, tornato nella nostra città esattamente 40 anni dopo l'ultima volta", ha detto la sindaca Roberta Tardani.

"Le vostre divise, questo meraviglioso Duomo che ci osserva e ci protegge - ha aggiunto - rimandano il pensiero a una figura che ha saputo conciliare questi due mondi: padre Gianfranco Chiti. È lui, il granatiere diventato frate cappuccino, il Servo di Dio, uno dei motivi per cui siamo qui oggi a celebrare questo appuntamento. Un modello di riferimento per la fede, il coraggio, la generosità ma anche per il modo in cui aveva concepito la vita militare, la sua funzione educativa volta alla difesa della pace, del diritto e della giustizia. Alla sua figura, così cara alla nostra città, vanno idealmente dedicati questi giorni".

La sindaca ha concluso sottolineando come "la presenza dei Granatieri a Orvieto ha marcato un periodo storico, segnandone anche lo sviluppo sociale ed economico". (ANSA).