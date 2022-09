Nessun paziente Covid in terapia intensiva in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 SET - Nessun paziente Covid risulta in terapia intensiva in Umbria, secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 10 settembre. I ricoverati sono 114, tre in meno nell'ultimo giorno e sono tre i nuovi decessi registrati (2.084 in tutto, dall'inizio della pandemia).

I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 369, in aumento rispetto agli ultimi giorni, con un più 34,9 per cento su base settimanale.

I guariti sono 417 e gli attualmente positivi 2.754, in leggero calo.

Sono stati analizzati 1.941 tamponi, tra molecolari e test antigenici, con un tasso di positività che risale al 19,01 per cento, rispetto al 16,8 di venerdì. Era 17,56 sabato della scorsa settimana. (ANSA).