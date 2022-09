Luigi De Magistris, Unione Popolare, in Umbria lunedì

(ANSA) - PERUGIA, 10 SET - Luigi De Magistris, capo politico di Unione Popolare, sarà in Umbria lunedì 12 per due incontri pubblici, a Terni e a Perugia.

Secondo quanto riferito dal Comitato elettorale, De Magistris è atteso a Terni alle ore 18, per un evento pubblico davanti al Teatro Verdi. Alle 19,30 sarà sul palco di piazza della Repubblica a Perugia.

L'invito di Unione Popolare è quello di andare "ad ascoltare una storia diversa, fatta di diritti e di uguaglianza, di un altro mondo possibile".

"Mossi da un bisogno reale di cambiamento - si legge in una nota del Comitato elettorale - ci siamo messi in gioco contro tutte le avversità politiche, sociali e personali. Abbiamo raccolto oltre 60 mila firme in tutta Italia (in Umbria circa il doppio di quelle richieste), durante il Ferragosto, con le città vuote e gli uffici chiusi, in un'onda di entusiasmo e di consenso che ci ha sorpreso.

Ora siamo pront* a farvi conoscere le nostre idee, ad invitarvi a percorrere questo ultimo miglio insieme, per costruire l'alternativa concreta alla deriva di destra di questo paese".

(ANSA).