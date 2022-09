UJ Weekend, sold out per Mario Biondi e Christian De Sica

(ANSA) - PERUGIA, 09 SET - A meno di una settimana dal via di Umbria Jazz Weekend, che inizierà il prossimo 15 settembre, si registrano i sold out di due delle quattro serate in programma all'Anfiteatro Romano: il 16 Mario Biondi e il 17 Christian De Sica.

Sono ancora disponibili i biglietti per J.P. Bimeni & The Black Belts, africano del Burundi, londinese di adozione, una delle più belle ed espressive voci soul degli ultimi anni, che si esibirà la serata inaugurale del 15 e Fabrizio Bosso, che il 18 rende omaggio ad un'icona della musica, nonché uno dei suoi idoli, Stevie Wonder, con il tradizionale quartetto cui si aggiunge un ospite speciale, Nico Gori, clarinettista e sassofonista di straordinaria versatilità e talento.

Sei sono i locali aperti di pomeriggio e di sera, volendo così valorizzare un'esperienza culturale e di aggregazione sociale che in questi spazi dura tutto l'anno e che è un tratto distintivo della città Due i palchi in centro: in piazza Tacito e in via Cavour. (ANSA).