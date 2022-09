Leggero calo ricoverati Umbria, anche intensive

(ANSA) - PERUGIA, 09 SET - Leggero calo dei ricoverati Covid in Umbria, 117, due in meno di giovedì, e scendono a uno, da tre, i posti occupati nelle terapie intensive e si registra un nuovo morto legato al virus. E' il quadro sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 267 nuovi casi e 268 guariti.

Stabili gli attualmente positivi, 2.805, due in meno.

Sono stati analizzati 1.586 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16,8 per cento, era 14,7 giovedì e 12,1 lo stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).