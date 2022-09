Lega chiede consiglio regionale sul caro bollette

(ANSA) - PERUGIA, 09 SET - La Lega Umbria chiede una convocazione straordinaria del Consiglio regionale per discutere del problema del caro energia. Lo hanno annunciato i parlamentari Virginio Caparvi, Valeria Alessandrini, Luca Briziarelli, Simone Pillon, Stefano Lucidi, d'intesa con il capogruppo Stefano Pastorelli. "Ravvisiamo l'estrema necessità di discutere del problema del caro energia che si sta abbattendo su imprese e famiglie e che rischia di mettere in ginocchio il tessuto produttivo umbro come quello italiano" affermano in una nota congiunta.

"Nonostante le Camere siano sciolte, a partire da martedì 13 settembre - spiegano gli esponenti della Lega - è prevista la convocazione per la votazione sullo scostamento di bilancio richiesto dalla Lega, a dimostrazione di quanto il tema sia vitale per il Paese. Un percorso che deve essere sviluppato in parallelo a livello nazionale e regionale, senza ulteriori ritardi causati dagli impegni della campagna elettorale.

Annunciamo il deposito della richiesta al presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta di un consiglio straordinario urgente, a nome dei consiglieri regionali della Lega Umbria, Pastorelli, Carissimi, Fioroni, Mancini, Nicchi, Puletti, Rondini, inserendo all'ordine del giorno la votazione di un documento per incalzare il Governo rispetto alla tematica del caro energia. Tenuto conto che il consiglio debba essere riunito entro 15 giorni dalla richiesta, siamo certi che il presidente procederà alla convocazione già la prossima settimana". (ANSA).