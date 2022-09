Abbonamenti bus, no di Busitalia a richiesta rateizzazione

(ANSA) - PERUGIA, 09 SET - "Busitalia ha risposto negativamente alla richiesta della Regione Umbria di rateizzazione del costo degli abbonamenti autobus". Lo ha reso noto l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche.

"E' questa la fase dell'anno - ha sottolineato l'assessore - in cui le famiglie si accingono a sottoscrivere gli abbonamenti per i propri figli che si recano a scuola. Le famiglie numerose (ma ormai, nella situazione che stiamo vivendo, anche migliaia di quelle che fino ad un anno fa potevano facilmente sottoscrivere più abbonamenti scolastici), oggi hanno difficoltà ad anticipare per intero le somme necessarie. Per questo la Regione ha sollecitato Busitalia a consentire la rateizzazione per coloro che debbono pagare importi superiori ai 400 euro, misura che per gli anni passati era stata attuata senza problemi".

"La risposta - ha affermato - è stata negativa, reiteratamente negativa, per cui alle molte telefonate, e-mail, lettere pervenute da parte di associazioni e singoli cittadini, dopo aver insistito non poco, non possiamo che rispondere agli interessati con la chiarezza d'obbligo".

"Qualcuno - ha aggiunto Melasecche - addirittura sembra abbia risposto agli sportelli di un concessionario che questa decisione è frutto di una disposizione regionale, operando una disinformazione particolarmente antipatica sulla quale faremo accertamenti".

"Busitalia - ha riferito ancora - giustifica la decisione di non rateizzare il pagamento degli abbonamenti con l'acuirsi di vari problemi quali l'aumento del costo dei carburanti ma soprattutto della insolvenza di chi negli anni passati ha chiesto e ritirato l'abbonamento non pagando poi le rate successive, per cui si è giunti anche al 28 per cento di mancati incassi, ribadendo che si trattava di una misura del tutto volontaria che rientra nella piena disponibilità aziendale".

"Ho scritto e mi sono speso personalmente - ha continuato l'assessore - per convincere i vertici di Busitalia che però sono rimasti ad oggi irremovibili".

"La Regione comunque non demorde - ha concluso l'assessore ai trasporti - e nei prossimi giorni ha concordato incontri con i vertici nazionali di alcune partecipate del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". (ANSA).